5577 педагогов работает в Псковской области
В Псковской области на сегодняшний день трудится 5 577 педагогических работников. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.
По её словам, средний возраст педагога в Псковской области – более 50 лет.
Вера Емельянова также отметила, что в этом году в регионе приступили к работе 60 молодых педагогов. «Но мы готовы принять и большее количество молодых педагогов», – уточнила первый вице-губернатор.
Она также заметила, что Псковская область сегодня больше всего нуждается в учителях начальных классов, русского языка, математики и английского языка.
Есть ли у вас домашний питомец?
Девять учителей приехали в Псковскую область по программе «Земский учитель» за два года
Как государство поддерживает учителей в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)