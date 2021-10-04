5577 педагогов работает в Псковской области

15:15, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области на сегодняшний день трудится 5 577 педагогических работников. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

По её словам, средний возраст педагога в Псковской области – более 50 лет.

Вера Емельянова также отметила, что в этом году в регионе приступили к работе 60 молодых педагогов. «Но мы готовы принять и большее количество молодых педагогов», – уточнила первый вице-губернатор.

Она также заметила, что Псковская область сегодня больше всего нуждается в учителях начальных классов, русского языка, математики и английского языка.