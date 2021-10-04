Средняя зарплата учителей в Псковской области составляет 33 тысячи рублей

15:16, 04 октября 2021, ПАИ

33 тысячи рублей составляет средняя зарплата учителей в Псковской области. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

«Профессия учителя – нужная и востребованная, требует большой психоэмоциональной нагрузки, - отметила Вера Емельянова. – Заработная плата действительно сегодня может не столь высока, как учителя этого заслуживают».

По словам спикера, учителя работают 25 часов в неделю. «Сегодня требуется очень серьезная работа по зарплате, чтобы оклад повышать до необходимого уровня», - заметила Емельянова, добавив, что новую систему оплаты труда планируется ввести в 2022 году.

«Это скорее не ремесло, а призвание и желание самоотдачи, быть все время рядом с людьми», - подчеркнула Емельянова.