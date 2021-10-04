Вера Емельянова: Несмотря на гаджеты, учебник всегда останется важным инструментом образования

15:42, 04 октября 2021, ПАИ

Несмотря на гаджеты, учебник и книга всегда останутся важным инструментом образования. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 4 октября, комментируя вопрос журналиста о том, что ряд школ Пскова перешел с бумажных учебников на электронные планшеты.

«Мы сегодня живем в измененном мире, компьютеры будут востребованы, гаджеты. Но учебник и книга будут оставаться важным инструментом образования, без этого мы не сможем решить воспитательные вопросы», - сказала она.

По словам Веры Емельяновой, в образовательных учреждениях Псковской области постоянно обновляется материальная база и инфраструктура: приобретается техника, большое внимание уделяется пополнению библиотек. Кроме того, в рамках национальных проектов «Образование» и «Культура» в регионе идет работа по популяризации чтения.