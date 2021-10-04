В Псковской области все ученики начальных классов обеспечены горячим питанием

15:50, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области все ученики начальных классов обеспечены горячим питанием. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

Вера Емельнова отметила, что работа по обеспечению школьников горячим питанием продолжается. На данный момент обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов организовано в полном объеме.

По словам вице-губернатора, на данный момент имеются вопросы к некоторым школьным столовым, но, тем не менее, учебные заведения, кототорые не имеют столовых, получают горячую еду по системе доставки. Также Вера Емельянова отметила, что все школы, которые строятся сейчас, также будут обеспечены горячим питанием.