Псковские пограничники пресекли попытку вывоза винтовки и прицела ночного видения

16:28, 04 октября 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку вывоза из России составных частей и механизмов снайперской винтовки, а также прицела ночного видения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

В автомобильный пункт пропуска «Куничина Гора» прибыл 22-летний молодой человек за рулем иномарки Audi. В ходе осмотра в багажнике его автомобиля нашли составные части и механизмы, предположительно, снайперской винтовки Драгунова, а также прицел ночного видения. Молодой человек пояснил, что сумку с оружием его попросил передать знакомый, не сообщив о ее содержимом.

Оружие и прицел были изъяты для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для осуществления дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.