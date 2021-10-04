Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня отца

16:44, 04 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил установить в стране новый праздник – День отца, говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится: «В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября».

Указ вступает в силу 4 октября 2021 года.