Преподаватели ПсковГУ провели первые уроки в рамках проекта «Медицинский класс»

17:04, 04 октября 2021, ПАИ

Профессорско-преподавательский состав ПсковГУ приступил к занятиям с учащимися 10 медицинского класса Гуманитарного лицея в рамках реализации проекта «Медицинский класс в псковской школе». Проект реализует институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Первое занятие прошло 2 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В ходе практических занятий, проводимых в лаборатории института, учащиеся продолжили освоение полученных теоретических знаний по органической химии под руководством замдиректора по учебной работе института, доцента кафедры химии Светланы Александровой согласно утвержденной учебной программе.

За два года реализации данной программы обучения в проекте задействованы более 10 человек профессорско-преподавательского состава ПсковГУ. В дальнейшем такие занятия будут проводиться и другими преподавателями института медицины и экспериментальной биологии по самым разнообразным разделам биологии, химии и медицины.

Проект реализуется по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В нём участвуют Псковский государственный университет, комитет по образованию Псковской области, управление образования администрации Пскова, комитет по здравоохранению Псковской области, Псковская областная клиническая больница и школы Пскова.

Цель проекта – развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности для формирования у школьников осознанного выбора профессии. В медицинских классах предметы учебного плана будут преподавать учителя лицея, а курсы и дисциплины в рамках дополнительных общеобразовательных программ медицинской направленности будут вести преподаватели института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.