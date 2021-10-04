Псковская область приняла эстафету всероссийской акции «Дорогами искупления»

17:21, 04 октября 2021, ПАИ

Псковская область приняла эстафету всероссийской акции «Дорогами искупления», организованной в рамках празднования 200-летия со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН России, старт акции был дан в Москве, затем она продолжилась в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Старой Руссе, а завершающей точкой стал Псков.

С 4 по 5 октября в УФСИН России по Псковской области проходит комплекс мероприятий, посвященный 200-летию со дня рождения писателя. Так, участники автопробега посетили ИК-4 УФСИН России по Псковской области, где для них состоялось чтение осужденными отрывков из произведений Фёдора Достоевского «Идиот» и «Записки из мертвого дома». Также зрителями читательских сцен стали не только сотрудники УИС, но и родственники лиц, отбывающих наказание, которые приехали на день открытых дверей.

Сегодняшним представлениям предшествовали долгие репетиции, во время которых продумывались костюмы, готовились декорации, обговаривались нюансы выступлений, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках мероприятий акции в исправительной колонии состоялся психологический тренинг для осуждённых, в работе которого в качестве эксперта принял участие психолог, старший преподаватель факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, почетный работник УИС Фёдор Ушков.

Согласно запланированной программе, мероприятия продолжатся завтра, следующей точкой участников агитбригады станет Псковский филиал Академии ФСИН России, где для сотрудников, курсантов и ветеранов они проведут лекцию по истории УИС в период жизни Фёдора Достоевского и архитектуре зданий мест содержания заключенных того времени, представят тематическую фотовыставку и организуют показ фильма «Тобольские ворота Достоевского».