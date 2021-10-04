Псковичам рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом

17:22, 04 октября 2021, ПАИ

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать псковичам, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В первую очередь следует вызвать на дом врача и выделить больному отдельную комнату. Если это невозможно, то следует соблюдать дистанцию не мнее одного метра от больного. По возможности нужно ограничить контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми и людьми, страдающими хроническими заболеваниями.

Каждые два часа следует проветривать помещение, а также сохранять чистоту и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами.

У больного должна быть отдельная посуда для приема пищи, которую нужно дезинфицировать после использования. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.

Другим членам семьи следует чаще мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. При уходе за больным используйте маски, перчатки, дезинфицирующие средства. При этом ухаживать за больным должен только один член семьи.

В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день.