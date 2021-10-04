Посвященное Дню образования ОМОН мероприятие прошло в Пскове

17:30, 04 октября 2021, ПАИ

Посвященное Дню образования ОМОН мероприятие прошло 3 октября в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Личный состав спецподразделения поздравили начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов, командир ОМОН полковник полиции Андрей Виноградов, ветераны. Отличившиеся сотрудники были поощрены ведомственными наградами и ценными подарками.

Росгвардейцы почтили память своих погибших товарищей минутой молчания.

С начала 2021 года личный состав ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области более 300 раз привлекался к проведению спецопераций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. Также при содействии сотрудников ОМОН задержано по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений 298 граждан, из незаконного оборота изъято 54 единицы огнестрельного оружия.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, более двухсот сотрудников награждены государственными наградами.