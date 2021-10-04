Итоги опроса: половина пользователей сайта ПАИ - кошатники

18:00, 04 октября 2021, ПАИ

Всемирный день животных отмечается во всем мире ежегодно 4 октября. Псковское агентство информации представляет итоги опроса, который показывает, какое количество наших пользователей имеют домашнего питомца.

Чуть больше половины наших зрителей и читателей, это 50,7%, в качестве домашнего питомца предпочитают кошек. 10,3% выбрали в качестве четвероного друга собаку. 17,2% Живут в компании и кошек, и собак. Почти 2% решились завести экзотического питомца или грызуна, и почти 20% предпочитают жить без домашних любимцев.

Социологи ВЦИОМа говорят, что домашние животные есть у 61% россиян. Чаще других положительный ответ об их наличии давали респонденты в возрасте 18-24 лет. Самыми популярными питомцами являются кошки и собаки. 39% опрошенных держат дома беспородных кошек, 15% — породистых. Каждый пятый респондент сообщил, что у него есть беспородная собака, столько же рассказали о наличии породистой.

У 7% опрошенных есть сельские домашние животные. Мелких животных, аквариумных рыбок, декоративных птиц завели по 3%, экзотических животных — 1%.

20% россиян сообщили, что заводят домашних животных из любви к ним. Почти каждый пятый объяснил их появление желанием детей или внуков (16%), столько же завели их для охраны (16%) или для собственного успокоения и/или радости (16%). Каждый десятый респондент завел животное для ловли мышей (12%). Столько же взяли питомцев с улицы (11%).

По 30% россиян покупают домашних питомцев или берут их с рук у друзей или знакомых. Каждый четвертый опрошенный подобрал свое домашнее животное на улице, и чаще других об этом говорили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 17% опрошенных получали домашнее животное в качестве подарка, чаще это пожилые люди от 60 лет и старше (22%). Среди них также больше случаев, когда животных подбрасывали или они приходили сами.

Потомство уже имеющегося питомца себе оставляют всего 8% россиян, столько же принимают к себе домашних животных, ранее живших у родственников. Только 4% брали питомцев из приюта, и лишь 2% оставляли себе животных, которых изначально брали на временную передержку.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.