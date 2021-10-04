Москвичка съехала в кювет на квадроцикле в Бежаницком районе

18:05, 04 октября 2021, ПАИ

На 9-м километре автодороги Ашево- Плессы-Полозово-Ублиска жительница, жительница Москвы, по предварительной информации, не справилась с управлением квадроцикла и совершила съезд в кювет, сообщил корреспондент газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.

В результате ДТП женщина была госпитализирована с различными травмами.

На месте работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.