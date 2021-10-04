Москвичка съехала в кювет на квадроцикле в Бежаницком районе
На 9-м километре автодороги Ашево- Плессы-Полозово-Ублиска жительница, жительница Москвы, по предварительной информации, не справилась с управлением квадроцикла и совершила съезд в кювет, сообщил корреспондент газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.
В результате ДТП женщина была госпитализирована с различными травмами.
На месте работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
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