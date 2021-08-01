Сотрудники МФЦ прошли обучение и получили навыки предоставления налоговых услуг

19:01, 04 октября 2021, ПАИ

Специалисты Межрайонных ИФНС России по Псковской области проведели консультативно-обучающие семинары с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ) в четырех районах региона – Гдовском, Локнянском, Печорском и Дновском. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ФНС.

Напомним, в настоящее время в подразделениях МФЦ Псковской области заявителям оказывается около 20 государственных услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой. Среди них новая услуга — прием деклараций 3-НДФЛ.

Так, в ходе обучения специалисты налоговой службы рассказали сотрудникам МФЦ об особенностях заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, о том, какие документы налогоплательщикам необходимо иметь при себе, заполняя декларацию, обсудили порядок и сроки предоставления услуги.

Кроме того, участники семинаров получили подробную информацию о формах (обновлены 25.11.2020 года) документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правильности их заполнения. Им также разъяснили требования к оформлению документов, представляемых заявителями или их представителями.

Также в числе тем, по которым проводилось обучение, были:

· прием и обработка запросов о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, справки об исполнении налогоплательщиком налоговых обязательств;

· прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;

· предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.

Взаимодействие УФНС России по Псковской области и ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» осуществляется на основе Соглашения, которое призвано расширить доступность получения всего перечня налоговых услуг жителями региона, решить проблемные вопросы, возникающие в работе, и, тем самым, способствовать повышению качества предоставления государственных услуг налоговой службы в отделениях МФЦ региона.