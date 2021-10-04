Губернатор Псковской области поручил кратно увеличить контроль за соблюдением санитарной безопасности и ограничений по коронавирусу

19:55, 04 октября 2021, ПАИ

Глава региона Михаил Ведерников в понедельник, 4 октября, провел координационное совещание по вопросам контроля над соблюдением в регионе противовирусных мер, обозначенных указом губернатора. В обсуждении приняли участие вице-губернаторы, представители территориальных управлений федеральных ведомств, руководители региональных комитетов и управлений, сообщила ПАИ пресс-служба администрации Псковской области.

Михаил Ведерников сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе становится все более напряженной: ежедневно фиксируется почти 200 новых случаев заболевания COVID-19. В этой связи было отмечено, что система здравоохранения мобилизована практически в максимальном объеме — на сегодняшний день коечный фонд поэтапно увеличен до 700 мест. Тем не менее, и этого объема не хватает, отметил губернатор и анонсировал реализацию мероприятий по перепрофилированию Псковской межрайонной больницы под лечение пациентов с COVID.

«Безусловно, для системы здравоохранения, для плановой медицинской помощи, для населения это очень ощутимые и болезненные решения. Но без преувеличения можно сказать, что в зоне риска здоровье и жизни людей. Сегодня 44 пациента с COVID-19 находятся в реанимации, именно поэтому в регионе принят пакет ограничений, целью которого является оперативно сбить рост заболевания», — напомнил глава региона.

В своем выступлении председатель профильного комитета вновь призвала население к вакцинации, отметив наличие препаратов во всех учреждениях здравоохранения региона. Районами с наиболее высокими темпами вакцинации отмечены Псковский, Себежский, Палкинский, Пушкиногорский и Островский.

В продолжение совещания губернатор прокомментировал настроения граждан, которые устали от ограничений, и не желают в полном объеме следовать новым требованиям: «К сожалению, прививочная кампания идет не достаточными темпами — от требуемого количества привито только 47% населения. Соответственно, коллективной защиты от вируса у нас нет. Это в свою очередь значит, что основные противодействия заболеванию остаются теми же, что и были раньше — ограничения и дисциплина».

Председатель областного Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь сообщила о более агрессивном и молниеносном течении заболевания новой коронавирусной инфекцией у пациентов. Она рассказала и о маршрутизации пациентов из учреждений, перепрофилируемых под временные COVID-центры. Так, пациентов Псковской межрайонной больницы примут Псковская областная больница и Псковская городская больница. Марина Гаращенко отметила высокий рост заболеваемости коронавирусом также в южной части региона. Здесь для лечения пациентов с COVID-19 уже оснащено дополнительно 90 коек в Великолукской межрайонной больнице, добавила она.

Затем глава региона обсудил с присутствующими реализацию в регионе комплекса контрольных межведомственных мероприятий по соблюдению гражданами нормативов, установленных указом губернатора в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

О работе, которая ведется сотрудниками правоохранительных органов и МЧС, доложили руководители региональных отделений федеральных ведомств.

В частности, и.о. начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников проинформировал, что контрольные рейды в области проводятся ежедневно, и с начала пандемии сотрудниками полиции пресечено более 23 тысяч административных правонарушений в сфере борьбы с COVID-19, возбужден ряд уголовных дел. За период с 1 по 3 октября 2021 года на территории области привлечено к административной ответственности за несоблюдение ограничительных мер почти 150 человек во всех муниципальных образованиях.

В свою очередь начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов отметил, что в рамках межведомственного сотрудничества предусмотрено незамедлительное реагирование сотрудников Росгвардии в случае неадекватной реакции пассажиров общественного транспорта на составление протоколов о нарушении правил санитарной безопасности.

В завершение совещания глава региона поручил кратно увеличить количество контрольных мероприятий по соблюдению гражданами и организациями правил санитарной безопасности, в том числе, в части использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«У нас есть неделя. Либо мы отработаем сейчас четко и эффективно по всем направлениям, либо, к сожалению, в пятницу будем продлевать эти меры и принимать дополнительные. Мне бы этого категорически не хотелось», — заключил губернатор.