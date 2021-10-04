Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Псковской области поручил кратно увеличить контроль за соблюдением санитарной безопасности и ограничений по коронавирусу

На совещании у губернатора решали проблему ухудшения эпидситуации в Псковской области. Фото пресс-службы администрации региона

Глава региона Михаил Ведерников в понедельник, 4 октября, провел координационное совещание по вопросам контроля над соблюдением в регионе противовирусных мер, обозначенных указом губернатора. В обсуждении приняли участие вице-губернаторы, представители территориальных управлений федеральных ведомств, руководители региональных комитетов и управлений, сообщила ПАИ пресс-служба администрации Псковской области.

Михаил Ведерников сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе становится все более напряженной: ежедневно фиксируется почти 200 новых случаев заболевания COVID-19. В этой связи было отмечено, что система здравоохранения мобилизована практически в максимальном объеме — на сегодняшний день коечный фонд поэтапно увеличен до 700 мест. Тем не менее, и этого объема не хватает, отметил губернатор и анонсировал реализацию мероприятий по перепрофилированию Псковской межрайонной больницы под лечение пациентов с COVID.

«Безусловно, для системы здравоохранения, для плановой медицинской помощи, для населения это очень ощутимые и болезненные решения. Но без преувеличения можно сказать, что в зоне риска здоровье и жизни людей. Сегодня 44 пациента с COVID-19 находятся в реанимации, именно поэтому в регионе принят пакет ограничений, целью которого является оперативно сбить рост заболевания», — напомнил глава региона.

В своем выступлении председатель профильного комитета вновь призвала население к вакцинации, отметив наличие препаратов во всех учреждениях здравоохранения региона. Районами с наиболее высокими темпами вакцинации отмечены Псковский, Себежский, Палкинский, Пушкиногорский и Островский.

В продолжение совещания губернатор прокомментировал настроения граждан, которые устали от ограничений, и не желают в полном объеме следовать новым требованиям: «К сожалению, прививочная кампания идет не достаточными темпами — от требуемого количества привито только 47% населения. Соответственно, коллективной защиты от вируса у нас нет. Это в свою очередь значит, что основные противодействия заболеванию остаются теми же, что и были раньше — ограничения и дисциплина».

Председатель областного Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь сообщила о более агрессивном и молниеносном течении заболевания новой коронавирусной инфекцией у пациентов. Она рассказала и о маршрутизации пациентов из учреждений, перепрофилируемых под временные COVID-центры. Так, пациентов Псковской межрайонной больницы примут Псковская областная больница и Псковская городская больница. Марина Гаращенко отметила высокий рост заболеваемости коронавирусом также в южной части региона. Здесь для лечения пациентов с COVID-19 уже оснащено дополнительно 90 коек в Великолукской межрайонной больнице, добавила она.

Затем глава региона обсудил с присутствующими реализацию в регионе комплекса контрольных межведомственных мероприятий по соблюдению гражданами нормативов, установленных указом губернатора в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

О работе, которая ведется сотрудниками правоохранительных органов и МЧС, доложили руководители региональных отделений федеральных ведомств.

В частности, и.о. начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников проинформировал, что контрольные рейды в области проводятся ежедневно, и с начала пандемии сотрудниками полиции пресечено более 23 тысяч административных правонарушений в сфере борьбы с COVID-19, возбужден ряд уголовных дел. За период с 1 по 3 октября 2021 года на территории области привлечено к административной ответственности за несоблюдение ограничительных мер почти 150 человек во всех муниципальных образованиях.

В свою очередь начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов отметил, что в рамках межведомственного сотрудничества предусмотрено незамедлительное реагирование сотрудников Росгвардии в случае неадекватной реакции пассажиров общественного транспорта на составление протоколов о нарушении правил санитарной безопасности.

В завершение совещания глава региона поручил кратно увеличить количество контрольных мероприятий по соблюдению гражданами и организациями правил санитарной безопасности, в том числе, в части использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.

«У нас есть неделя. Либо мы отработаем сейчас четко и эффективно по всем направлениям, либо, к сожалению, в пятницу будем продлевать эти меры и принимать дополнительные. Мне бы этого категорически не хотелось», — заключил губернатор.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

04 октября 2021

Почти на 7% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
04 октября 2021

Губернатор Псковской области поручил кратно увеличить контроль за соблюдением санитарной безопасности и ограничений по коронавирусу
04 октября 2021

«Главная тема»: плюсы и минусы дистанционного обучения
04 октября 2021

Андрей Ермаков: Организация дистанционного обучения в школах Псковской области должна пройти без сбоев
04 октября 2021

Москвичка съехала в кювет на квадроцикле в Бежаницком районе
04 октября 2021

Итоги опроса: половина пользователей сайта ПАИ - кошатники
04 октября 2021

Медведь разгромил пасеку в Псковской области
04 октября 2021

Тройное ДТП произошло в Порховском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...