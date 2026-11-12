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Общество

Мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления ФНС о налоговых начислениях

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы. В мессенджерах гражданам приходят сообщения с предложением проверить начисленные налоги. Для этого мошенники предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений», – говорится в материалах ведомства.

На фальшивом сайте пользователей просят авторизоваться с помощью кода из уведомления. После этого появляется сообщение о якобы взломе учётной записи на портале «Госуслуги». Для решения проблемы предлагают позвонить по указанным номерам «технической поддержки», которые на самом деле принадлежат мошенническому кол-центру.

В МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства. Также граждан призывают не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и не вводить личные данные на сомнительных ресурсах.

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