Врачи показали, как помечают крошечные опухоли в лёгких перед операцией

10:12, 12 ноября 2026, ПАИ

Врачи показали, как помечают крошечные опухоли в лёгких перед операцией. Кадры процедуры опубликовал телеканал «Первый Тульский».

Метка выглядит как яркое пятно с небольшим отростком. Её ставят на новообразованиях, которые лаборатория подтвердила, но во время операции разглядеть трудно: они меньше 20 миллиметров и лежат глубоко в тканях, на ощупь их не найти.

Делают это до операции под местным наркозом. Сначала пациенту проводят КТ, потом по программе рассчитывают, как провести иглу мимо бронхов и сосудов, и через неё вводят металлический каркас.

Чаще всего метят опухоли лёгких – один из самых распространённых видов рака. В России каждый год выявляют 50–60 тысяч таких случаев. Болезнь важно поймать на ранней стадии: первые признаки легко принять за простуду, а один из них – обычный кашель.

В России ежегодно проходит неделя профилактики рака лёгкого. Врачи напоминают: с 18 до 39 лет проверяться нужно раз в три года, после – каждый год. В осмотр входит флюорография.

Насторожить должны кашель дольше трёх недель, одышка, кровь при кашле, резкая потеря веса и слабость. Всё это повод пойти к врачу.

Главное в профилактике – бросить курить. Ещё важны спорт и нормальное питание, влажная уборка и проветривание. Заболевания бронхов лучше лечить сразу, не доводя до хронических.