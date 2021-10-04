Почти на 7% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области

20:26, 04 октября 2021, ПАИ

В январе – августе 2021 года в Псковской области было произведено 241,2 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Это на 6,6 % больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Также в регионе за восемь месяцев 2021 года произвели 137,1 тысячи тонн молока. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 0,6 %.