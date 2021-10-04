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Культура

Великолукский драмтеатр пересмотрел афишу в связи с ограничительными мерами

Великолукский драмтеатр отменил и перенём спектакли. Фото КП

Великолукский драматический театр скорректировал афишу своих спектаклей в связи с ограничительными противокоронавирусными мероприятиями. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на релиз театра. 

Так, детские дневные спектакли 5, 6 и 7 октября отменяются, а вечерние показы будут перенесены на более поздние сроки. Постановка «С любовью не шутят» (18+) переносится на 24 октября, спектакль «Я тоскую по Родине» (12+) на 19-е. Приобретенные билеты будут действительны на перенесенные даты.

Спектакль «Коварство и любовь» (16+), который должен был состояться 8 числа, отменяется, билеты будут действительны на любые другие спектакли.

Напомним, с 11 октября сокращается количество зрителей в театрах до 50% от общего количества посадочных мест.

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