Великолукский драмтеатр пересмотрел афишу в связи с ограничительными мерами

21:28, 04 октября 2021, ПАИ

Великолукский драматический театр скорректировал афишу своих спектаклей в связи с ограничительными противокоронавирусными мероприятиями. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на релиз театра.

Так, детские дневные спектакли 5, 6 и 7 октября отменяются, а вечерние показы будут перенесены на более поздние сроки. Постановка «С любовью не шутят» (18+) переносится на 24 октября, спектакль «Я тоскую по Родине» (12+) на 19-е. Приобретенные билеты будут действительны на перенесенные даты.



Спектакль «Коварство и любовь» (16+), который должен был состояться 8 числа, отменяется, билеты будут действительны на любые другие спектакли.



Напомним, с 11 октября сокращается количество зрителей в театрах до 50% от общего количества посадочных мест.