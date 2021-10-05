Елена Полонская поздравила учителей с профессиональным праздником

09:13, 05 октября 2021, ПАИ

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Глава Пскова Елена Полонская поздравила учителей с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми и справедливыми, - отметила Елена Полонская. - Каких бы успехов в жизни ни достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности играют его учителя. Вы вкладываете в детей не только знания, но и основы морали, нравственности, любви к родной стране».

«Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Пусть каждый проведенный вами урок станет для детей новой страничкой в книге жизненных открытий! Желаю вам здоровья, долголетия и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде – воспитании человека!» - заключила глава города.