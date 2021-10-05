В Усвятском районе сгорел жилой дом

09:21, 05 октября 2021, ПАИ

Жилой дом размером шесть на пять метров сгорел в деревне Шершни Усвятского района. Сообщение о возгорании поступило около 3:00 4 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в чердачном помещении.