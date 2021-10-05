В Усвятском районе сгорел жилой дом
Жилой дом размером шесть на пять метров сгорел в деревне Шершни Усвятского района. Сообщение о возгорании поступило около 3:00 4 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в чердачном помещении.
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