Штраф заплатит главный врач стругокрасненской больницы за прием на работу бывшего госслужащего

09:32, 05 октября 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей грозит главному врачу больницы за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве гражданина, сообщили в областной прокуратуре.

Главный врач принял на работу лицо, ранее замещавшее должность федеральной государственной службы. При этом уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы не направлено. В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении главного врача больницы.

Санкция указанной статьи предусматривает для должностных лиц ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей.