Штраф заплатит главный врач стругокрасненской больницы за прием на работу бывшего госслужащего
В Стругокрасненском районе штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей грозит главному врачу больницы за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве гражданина, сообщили в областной прокуратуре.
Главный врач принял на работу лицо, ранее замещавшее должность федеральной государственной службы. При этом уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы не направлено. В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении главного врача больницы.
Санкция указанной статьи предусматривает для должностных лиц ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
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