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Общество

В Псковской области проведут уроки письма для школьников

Уроки письма проведут представители «Почты России» для псковских школьников в связи с началом международной недели письма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Обычно на Международной неделе письма, которая будет проходить с 4 по 10 октября, проводятся праздничные мероприятия, посвящённые популяризации эпистолярного жанра, истории почтовой корреспонденции, почте и её сотрудникам. Новая реальность диктует нам электронный формат общения с друзьями и близкими. Поэтому «Почта России» стремится сохранить культуру письменного общения. Выразить свои мысли и убеждения письменно – это искусство и удовольствие. Прочесть и почувствовать их в письме близкого вам человека – ни с чем не сравнимые ощущения», – рассказала директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

Для школьников будет организован целый ряд мероприятий, в рамках которых им расскажут об истории переписки и ее преимуществах. Запланированные уроки письма с псковскими школьниками, в связи с переходом на дистанционное обучение, будут проводиться после отмены введенных ограничительных мер и стабилизации распространения заболевания коронавирусной инфекцией. Отдельно пройдет ряд встреч для учащихся в Великих Луках, где находится экспозиция почтовых экспонатов. Филателисты и филокартисты региона представят школьникам свои личные коллекции.

Несколько совместных активностей планируется с движением псковских посткроссеров. Для любителей обмена почтовыми открытками «Почта России» подготовила сюрприз: выпустила специальные почтовые открытки. У всех участников мероприятий будет возможность подписать открытку и отправить ее бесплатно в любую точку страны.

«Еще одна из целей Всемирного дня почты — это привлечь внимание к работе наших сотрудников. В Псковской области «Почта России» – самый крупный работодатель. В УФПС Псковской области работает около 2 000 сотрудников. Широкая сеть объединяет порядка 300 почтовых отделений. Поэтому каждый специалист, который приходит к нам в коллектив, становится частью нашей большой команды», – подчеркнула Дарья Цилина.

В рамках Международной недели письма с 4 по 8 октября 2021 года в УФПС Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 7 проходит ярмарка вакансий, на которой будут представлены вакантные должности в почтовых отделениях Пскова и Псковской области. Консультанты поделятся необходимой информацией о трудоустройстве и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей.

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