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Неизвестные украли баннер Псковских теплосетей

Фото: ПТС

В Пскове неизвестные украли баннер с логотипом Псковских тепловых сетей, сообщили в организации.

Работники предприятия отметили, что их имущество портят очень часто, и подчеркнули, что ничего не имеют против красивых граффити, когда автор нарисовал какое-то законченное произведение, однако чаще всего речь идет о простом вандализе. 

 «Если честно, мы устали всё закрашивать и перекрашивать и приняли решение о размещении логотипа предприятия, может, это хоть как-то отпугнёт этих художников», – рассказали в организации. 

Фото: ПТС

Однако размещение логотипа предприятия не обошлось без эксцесса: одно из полотен было похищено. «Вопрос только один: кому и главное для чего оно уже успело понадобиться? Мы прикладываем массу усилий, времени, средств, а какие-то оболтусы воруют наши полотна. Наше предприятие написало заявление в правоохранительные органы, и мы очень надеемся, что злоумышленников найдут и накажут. Если у вас есть какая-то информация или вы что-то знаете, то позвоните в диспетчерскую службу предприятия или в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

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