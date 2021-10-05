Неизвестные украли баннер Псковских теплосетей

09:55, 05 октября 2021, ПАИ

В Пскове неизвестные украли баннер с логотипом Псковских тепловых сетей, сообщили в организации.

Работники предприятия отметили, что их имущество портят очень часто, и подчеркнули, что ничего не имеют против красивых граффити, когда автор нарисовал какое-то законченное произведение, однако чаще всего речь идет о простом вандализе.

«Если честно, мы устали всё закрашивать и перекрашивать и приняли решение о размещении логотипа предприятия, может, это хоть как-то отпугнёт этих художников», – рассказали в организации.

Однако размещение логотипа предприятия не обошлось без эксцесса: одно из полотен было похищено. «Вопрос только один: кому и главное для чего оно уже успело понадобиться? Мы прикладываем массу усилий, времени, средств, а какие-то оболтусы воруют наши полотна. Наше предприятие написало заявление в правоохранительные органы, и мы очень надеемся, что злоумышленников найдут и накажут. Если у вас есть какая-то информация или вы что-то знаете, то позвоните в диспетчерскую службу предприятия или в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.