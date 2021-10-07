Более 213 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:51, 05 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 5 октября в мире зарегистрирован 236 189 721 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 823 378 человек. Количество выздоровевших – 213 253 643.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 44 682 835. В этой стране от коронавируса умерло 722 268 человек, выздоровело – 34 154 777.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 612 317 человек, 6 740 491 пациент выздоровел, 210 801 – умер.