Псковичи свыше 210 тысяч раз воспользовались сервисом «Банк данных исполнительных производств»

12:12, 05 октября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года жители Псковской области проверили себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ФССП России по Псковской области 210 658 раз, сообщает пресс-служба ведомства.

Этот сервис позволяет жителям города и юрлицам получить информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исков, также распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии.

Управление ФССП России по Псковской области напоминает, что для проверки своих задолженностей необходимо зайти на сайт www.r60.fssp.gov.ru в раздел «Сервисы» и затем в «Банк данных исполнительных производств», где граждане и юрлица могут получить всю необходимую информацию.