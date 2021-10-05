Безакцизные сигареты на 9 миллионов рублей пытались провезти через таможню в Себежском районе

11:26, 05 октября 2021, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли ввоз из Республики Беларусь немаркированной табачной продукции на девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории таможенного контроля «Досцы» в Себежском районе сотрудники таможни остановили грузовик с полуприцепом. По документам, предъявленным водителем, автомобиль из Республики Беларусь выезжал пустым.

В ходе осмотра выяснилось, что в передней части грузовика имелась перегородка, имитирующая наружную стенку полуприцепа. После вскрытия перегородки сотрудники таможни обнаружили 340 коробок с сигаретами белорусского производства.