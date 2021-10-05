Акции Facebook упали на 5% на фоне глобального сбоя в работе сервиса

10:44, 05 октября 2021, ПАИ

Акции компании Facebook на бирже NASDAQ упали более чем на 5 % после массовых сбоев в работе сервисов, пишет газета «Известия».

Из-за падения акций основатель и владелец компании Марк Цукерберг потерял за два часа порядка 6,7 млрд долларов.

Около 1:00 по московскому времени начала восстанавливаться работа социальных сетей Facebook, Instagram, а также мессенджера WhatsApp, являющихся частью одной корпорации Марка Цукерберга. Таким образом, масштабный сбой длился около шести часов.

Как говорится в заявлении компании Facebook, причину сбоя связывают с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.