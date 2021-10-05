Акции Facebook упали на 5% на фоне глобального сбоя в работе сервиса
Акции компании Facebook на бирже NASDAQ упали более чем на 5 % после массовых сбоев в работе сервисов, пишет газета «Известия».
Из-за падения акций основатель и владелец компании Марк Цукерберг потерял за два часа порядка 6,7 млрд долларов.
Около 1:00 по московскому времени начала восстанавливаться работа социальных сетей Facebook, Instagram, а также мессенджера WhatsApp, являющихся частью одной корпорации Марка Цукерберга. Таким образом, масштабный сбой длился около шести часов.
Как говорится в заявлении компании Facebook, причину сбоя связывают с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
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