Более 175 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

10:58, 05 октября 2021, ПАИ

175 960 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 185 329 жителей региона, ревакцинировано 4 767 человек.

Всего использовано 76,5 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 51 375 человек, 43 622 пациента выздоровело, 797 человек умерло.