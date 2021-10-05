Более 175 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
175 960 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 185 329 жителей региона, ревакцинировано 4 767 человек.
Всего использовано 76,5 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 51 375 человек, 43 622 пациента выздоровело, 797 человек умерло.
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