В Пскове нашли фальшивую пятитысячную купюру

12:20, 05 октября 2021, ПАИ

4 октября пятитысячную купюру с признаками подделки изъяли из банка сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Предполагают, что купюра могла появиться в выручке одной из организаций Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам быть внимательными и проверять купюры на признаки фальсификации.