В Пскове нашли фальшивую пятитысячную купюру
4 октября пятитысячную купюру с признаками подделки изъяли из банка сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Предполагают, что купюра могла появиться в выручке одной из организаций Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция рекомендует гражданам быть внимательными и проверять купюры на признаки фальсификации.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
05 октября 2021
Михаил Ведерников вручил почетную грамоту губернатора коллективу псковской инфекционки
05 октября 2021
Андрей Царев: Введение дистанционки позволит замедлить процесс распространения COVID-19