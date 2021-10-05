Туманность Кокон сфотографировал астроном-любитель из Пскова

11:01, 05 октября 2021, ПАИ

Псковский астроном-любитель, руководитель клуба «Юный техник» Владимир Колпаков сфотографировал туманность Кокон (C19) в созвездии Лебедя.

«К сожалению, сильный ветер очень мешал, но что-то да получилось. Попробовал два варианта обработки итогового фото. Вроде похоже на то, что должно было получиться, но как-то слабовато. Видимо, надо больше кадров в следующий раз попробовать сложить», - подписал свои фотопробы Владимир Колпаков.

Туманность находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли. Внутри Кокона находится зарождающееся рассеянное звездное скопление. Как и другие звездные ясли, туманность Кокон - это одновременно и эмиссионная туманность, и отражательная туманность, и поглощающая туманность. Массивная звезда в центре этого изображения создала дыру в существующем молекулярном облаке, сквозь которую течет большая часть светящегося вещества. Эта же звезда, возраст которой около 100 000 лет, является источником энергии для большей части света, излучаемого и отражаемого туманностью.