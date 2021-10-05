Умерла экс-директор псковского лицея №8 Мирра Силантьева

11:06, 05 октября 2021, ПАИ

На 83-м году жизни скончалась бывший директор многопрофильного правового лицея № 8, учитель математики, заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения Мирра Силантьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Мирра Силантьева родилась в Пскове в 1939 году. Окончила ПГПИ имени С.М. Кирова в 1962 году.

Свою педагогическую деятельность она начала в средней школе № 8 Пскова учителем математики. В 1970 году была назначена заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1979 года до выхода на пенсию в 1996 году Мирра Силантьева – директор школы. Под её руководством школе №8 в 1993 году был присвоен статус милицейско-правового лицея, а в 1996 году – многопрофильного правового лицея № 8. После выхода на пенсию до 2012 года Мирра Силантьева продолжила работу в родной школе учителем математики.

За весомый вклад в образование Пскова в 2008 году награждена медалью «За заслуги перед Псковом».

«Мирра Николаевна была талантливым, неординарным руководителем, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому ребёнку. Её уважали ученики, родители и коллеги. Отзывчивость и внимание к людям были одними из определяющих качеств Мирры Николаевны. Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил её. Коллектив лицея № 8 и управление образования администрации Пскова глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Мирры Николаевны и выражают глубокое соболезнование родным и близким», – отметили в пресс-службе.