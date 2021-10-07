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Псковский губернатор поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы образования региона с Днём учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что День учителя – один из самых известных профессиональных праздников, заслуженно пользующийся признанием. «Каждый из нас был школьником и помнит своего любимого учителя, который стал первым наставником, научил нас думать, делать правильный выбор и помог определиться с будущим», – заметил губернатор.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день в сфере образования Псковской области трудится почти 10 тысяч человек – ярких, талантливых, влюбленных в свою профессию специалистов. «Эта работа отличается особой ответственностью, ведь в ваших руках находится самое ценное – это наши дети, наше будущее. Вы закладываете в них не только знания, но и вечные ценности, учите быть добрыми, честными и порядочными, прививаете любовь к родному краю и стране. Именно от вашего профессионализма, терпения и мудрости зависит будущий успех каждого ребёнка», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников заметил, что День учителя – это прекрасная возможность выразить слова искренней признательности всем работникам сферы образования за труд. «От всей души желаю, чтобы ваши неравнодушие, энтузиазм и доброта возвращались к вам в виде благодарности учеников. Чтобы каждый рабочий день был наполнен новыми открытиями, самыми положительными эмоциями и гордостью за воспитанников. Желаю вам успехов! С праздником!» – заключил губернатор.

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