Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с кончиной Мирры Горской

11:39, 05 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Мирры Горской в связи с её кончиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Всю жизнь Мирра Александровна служила верой и правдой театру, отдавая любимому делу талант, душевные силы и любовь. Более полувека она посвятила псковской сцене и навсегда останется в памяти нескольких поколений псковичей интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением сердечности и любви к театру», – отметил глава региона.

Мирра Горская скончалась 4 октября 2021 года в возрасте 94 лет.

Отметим, Мирра Горская – заслуженная артистка России. Она родилась 10 июня 1927 года. С 1943 по 1946 год – артистка балета Ленинградского областного государственного театра оперетты. Работала в Пятигорском театре музыкальной комедии, в новгородской и псковской филармониях. С 1949 по 1951 год – артистка Псковского областного театра драмы имени А. С. Пушкина. Работала в труппах Дзержинского драматического театра, Чебоксарского русского драматического театра, после чего в 1970 году вернулась в Псковский академический театра драмы имени А. С. Пушкина.

За время служения театру была награждена почётным знаком «За достижения в культуре» (1998), медалью «За заслуги перед Псковом» (2004), артистке были вручены благодарность президента РФ «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность» (2011), почётные грамоты администрации Псковской области и Псковской гордумы.

Мирра Горская многократно становилась лауреатом смотра-конкурса псковского отделения Союза театральных деятелей РФ «Лучшая роль сезона».