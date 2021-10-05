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Общество

Работы по возведению забора вокруг школы №25 в Пскове начнутся 6 октября

Фото здесь и далее ПАИ

Вокруг школы №25 в Пскове появится забор. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы по округу №10 Любовь Николаева во время выезда в округ 5 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пешеходную зону близи Псковского педагогического комплекса нужно срочно привести в порядок. Завтра начнется возведения ограждения школы и прохода через территорию не будет», - отметила Любовь Николаева.

По словам депутата, территорию школы используют, чтобы пройти на рынок «Нива» и на остановку.

«Останется только одна пешеходная зона, она сейчас в ненадлежащем состоянии», - добавила Николаева, отметив, что планируется найти вариант решения проблем с городской администрацией.

Представители УК «Жилсервис» подтвердили, что звонков очень много по поводу пешеходной зоны, поскольку люди переживают, что осенью она будет непроходимой.

Также депутат обратила внимание на те проблемы, по которым чаще всего обращаются избиратели. На улице Западной, 15-17 проезжая дорога, к которой подъезжают обслуживающие школы технические машины и другой транспорт.

«Там необходим ремонт асфальтового покрытия. Территорию нужно включить в план ремонта, потому что это проезжая часть», - добавила депутат.

Кроме того, Любовь Николаева отметила, что необходимо найти вариант помощи жителям в ремонте дорожного полотна на улице Юбилейной, 61.

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