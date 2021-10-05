Детская площадка может появиться во дворе на улице Западной в Пскове

12:08, 05 октября 2021, ПАИ

Жильцы домов № 12, 14 и 16 на улице Западной попросили благоустроить двор и установить детскую и спортивную площадки, собрав более 200 подписей. С такой просьбой они обратились к депутату Псковской городской Думы по округу №10 Любови Николаевой во время выезда депутата в округ 5 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жильцы отметили, что двор большой, а в нем ничего нет, кроме старых горок и других сооружений, которые пора демонтировать. Депутат подчеркнула, что одним из главным критериев при отборе территорий для возведения детских площадок является активность жильцов.

Любовь Николаева отметила, что обратится в городскую администрацию с просьбой о внесении в проект бюджета на 2022 год детской площадки. По ее словам, глава Пскова Елена Полонская выступила с инициативой, чтобы в ближайшие годы в городе уделялось больше внимания строительству детских площадок.

«Детей в городе становится все больше, а условий для их безопасного отдыха во многих дворах нет», - подчеркнула Николаева, поблагодарив жильцов за активную позицию.

Депутат также рассказала, что решения о том, какой будет детская площадка, будут приниматься вместе с жильцами.