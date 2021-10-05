Депутат гордумы попросила включить автостоянку у «Гулливера» в Пскове в план ремонта на 2022 год

12:17, 05 октября 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу №10 Любовь Николаева во время выезда в округ попросила городскую администрацию внести автостоянку у «Гулливера» в план ремонта на 2022 год, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Территория автостоянки была включена в план ремонта на 2019 год. Тогда здесь был проведен ямочный ремонт, сейчас дорога приходит в негодность.

«Много вопросов у жителей по поводу этой территории, много автомобилей здесь паркуется», - отметила депутат, выразив надежду, что отремонтируют также прилегающие тротуары, которые находятся в ненормативном состоянии.