Выставка авторских кукол открылась в Изборске

12:19, 05 октября 2021, ПАИ

В доме купца Шведова в Изборске открылась выставка авторских кукол «12 месяцев», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Автор кукол - Алла Фролова - театральный художник, главный художник творческого объединения «Тор-Эксклюзив», член Союза художников России, заслуженный художник Тувы.

Алла Фролова - автор оформления более ста пятидесяти спектаклей и концертных программ, кукол различных «фасонов», икон, плащаниц, множества персональных художественных выставок.

12 фарфоровых кукол символизируют 12 месяцев. У каждой куклы особый наряд, сделанный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры двенадцати красавиц погружают нас в волшебную атмосферу русской сказки. На выставке также представлены живописные произведения и панно с вышивками художницы.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32.