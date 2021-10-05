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Александр Козловский поздравил учителей с профессиональным праздником

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил работников сферы образования с Днём учителя. Поздравление парламентарий опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Козловский отметил, что своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском учителя формируют интеллектуальный потенциал России, воспитывают патриотов страны. Благодаря их энтузиазму, ответственности перед обществом сохраняются и приумножаются лучшие традиции отечественной школы, развиваются и внедряются инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс. Педагоги воспитывают в учениках любовь к знаниям и научно-исследовательскому творчеству, подчеркнул депутат.

«Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Огромная благодарность вам за тепло, доброту и терпение, за ваши мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу», – написал он.

Отдельные слова признательности Александр Козловский выразил своей первой учительнице Наталье Цацко. «Вместе с ней я делал первые шаги на пути к знаниям, учился ставить цели и достигать их. Этот бесценный опыт я взял во взрослую жизнь», – отметил депутат.

«Уважаемые учителя, желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед, к вершинам знаний!» – заключил Александр Козловский.

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