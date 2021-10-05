Российские студенты готовятся к технопанку в деревнях

12:56, 05 октября 2021, ПАИ

Россельхозбанк впервые предлагает студентам осуществить технологическую революцию в секторе АПК. Для этого банк запускает агротех-акселератор в формате конкурса студенческих стартапов. Авторы десяти лучших проектов станут участниками стипендиальной программы, получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ, а главное, смогут войти в проектные команды банка и пилотировать свои проекты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Россельхозбанке.

Стартапы в акселератор принимаются по восьми направлениям трека «Агротех» и по шести направлениям трека «Цели устойчивого развития». Среди них такие перспективные сферы, как Farm robotics (роботизация фермерских процессов), IoT (дроны, навигация, мониторинг состояния растений, сбор урожая, компьютерное зрение), Climate Action (борьба с изменением климата и его последствиями), Zero Hunger (сельское хозяйство и решение проблем с голодом), Affordable and Clean Energy (доступная и экологичная энергия). Студентам предлагается найти нестандартный подход к внедрению прорывных технологических решений, способных изменить облик российской деревни.

«В прошлом году совместно с фондом «Сколково» мы запустили первый акселератор стартапов. Опыт был настолько успешным, что уже сегодня проекты победителей реализованы на наших цифровых платформах «Своё фермерство» и «Своё родное». В этом году вместе с запуском акселератора мы проводим и конкурс среди студентов. Россельхозбанк уделяет огромное внимание развитию технологических инициатив в сфере сельского хозяйства и готов помогать молодым специалистам реализовать свои проекты», - рассказала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2021 года. Подробнее о правилах конкурса читайте здесь.