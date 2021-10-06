Всероссийская перепись населения – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

11:50, 06 октября 2021, ПАИ

Предлагаем вашему вниманию стенограмму пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

- Сегодня мы поговорим об особенностях проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения. У нас в гостях руководитель Псковстата Валиуллина Валентина Геннадьевна, добрый день, заместитель руководителя Псковстата Синюк Светлана Николаевна, здравствуйте, и начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Псковской области Тимашова Елена Юрьевна, здравствуйте. О том, как пройдет перепись населения, нам расскажет Валентина Геннадьевна.

- Еще раз добрый день. Ровно через две недели стартует масштабное общенациональное мероприятие Всероссийская перепись населения. Для российских статистиков это самая крупная статистическая работа. Она не только по масштабу крупная. Она важна, она самая важная из всех статистических работ. Почему мы собрались именно сегодня, а старт у нас будет ровно через две недели? Именно сегодня, 1 октября, в ноль часов объявлен моментом истины. С этого момента начинается и будет проводиться опрос населения. Я еще раз напомню, что мы встретимся с вами 15 октября, в это же время, наверное, и дадим старт предстоящей Всероссийской переписи населения. А сегодня мы говорим о том, что мы собрались в день, когда объявлена правительством точка отсчета - начало переписи. Точка отсчета, или момент истины, как мы его называем, - это ноль часов 1 октября 2021 года. Перепись, которую мы сейчас готовим и которую предстоит провести, должна была состояться ровно год назад. Но в силу пандемии была перенесена. А вообще история российских переписей насчитывает более 120 лет. И в истории Российской Федерации эта перепись будет 12-я. И переносилась не только 12-я перепись. Переносилась 1-я перепись 1897 года, и переносилась перепись 2000 года на 2002 год.

Причиной переноса тех переписей были экономические условия, недостаточно было денег в бюджете, чтобы провести перепись. К сожалению, наша перепись переносилась совершенно по другим причинам. Вы все прекрасно знаете, что эпидобстановка не позволила нам ее провести в том году. Но в любом случае ее нужно провести, и мы 2 года готовились к этой переписи, и мы практически готовы к ее проведению, и ровно через 2 недели дадим старт. Перепись эта уникальна и будет проходить именно в цифровом формате. Почему в цифровом формате? Потому что мы будем использовать практически только электронные листы. Электронные листы будут размещены на портале госуслуг, я буду останавливаться чуть позже на этом, электронные листы будут в планшете у переписчика. Практически мы в нашей области бумагу использовать не будем, бумажные переписные листы, как это мы делали всегда раньше. Единственный может быть форс-мажор, если техника выйдет из строя. Но по той переписи, которую мы провели в августе, – микроперепись сельского хозяйства – планшеты показали нормальную, устойчивую работоспособность, и у нас не было в период августа ни одного сбоя. Надеемся, что и эта перепись пройдет точно так же. Еще перепись будет уникальна не только своим цифровым форматом, но и проектом «Волонтеры переписи». Впервые у нас будет задействован в проведении переписи волонтерский корпус, который будет помогать в проведении информационно-разъяснительной работы, который будет сопровождать граждан в МФЦ и стационарных участках, оказывать необходимую помощь для того, чтобы спокойно и просто пройти перепись населения.

Вообще для чего проводится перепись? Ведь много административных источников, тратят огромные бюджетные средства на проведение такого крупномасштабного мероприятия. Сейчас многие скажут: можно взять родившихся в загсе, умерших в загсе и так далее. Нет, не всю информацию мы можем взять из административных источников. И далеко не всю информацию. Дело в том, что, проведя перепись, мы получим уникальную информацию не только о численности населения и о территориальном размещении. Вы сейчас видите на слайде динамику численности населения Псковской области по переписям с 1897 года. И вы видите, что по последней переписи с 2010 года до 2021 года на 1 января численность населения Псковской области сократилась на 53,2 тысячи человек. Это практически 8%. И если мы говорим, что это произошло за 11 лет, то у нас убывает население около процента в год. Это очень большая цифра! И поэтому нам очень важно провести перепись на должном уровне, чтобы каждого человека сосчитать. Но помимо оценки численности, точной оценки численности мы получим еще информацию о национальном составе, мы получим информацию о брачной структуре, мы получим информацию о миграции, структуре занятости, уровне образования, характеристике жилья. То есть такой информации нет ни в одном административном источнике.

Я сейчас озвучу вам некоторую статистику, чтобы было интересно, ту, что мы получили по данным переписи 2010 года. В Псковской области проживали представители почти 120 национальностей и преобладающую часть, конечно, составляли русские. А вот из представителей других национальностей в области проживали украинцы – 1,3%, белорусы – 1%, цыгане – 0,5%, армяне – 0,4%. И мы узнаем, что в Печорском районе у нас проживают представители малочисленной народности сето. К ней себя в 2010 году причислили 123 человека. Обозначили свою национальность как сето 123 человека. По данным переписи 2010 года, в Псковской области в браке состояли 157 тысяч мужчин и 156 тысяч женщин. Неодинаковое количество. Мы понимаем, что мужчины считали себя женатыми больше, чем женщины замужем.

Кто использует эту информацию и для чего нужна информация? Во-первых, ни один национальный проект не может быть разработан без точной численности населения. Кто мы, какие мы, где мы? А национальные проекты, в первую очередь, направлены на улучшение жизни людей, на социальную поддержку людей. Все социальные программы разрабатываются на основе переписи населения. Составляются различные долгосрочные планы по строительству садов, школ, больниц, поликлиник, другой инфраструктуры. Я хочу еще привести вам статистику после переписи 2010 года, что у нас было сделано в Псковской области. За последние 10 лет в Псковской области введено школ на 2819 ученических мест, детских садов на 2293 места, больниц на 547 коек, амбулаторных поликлинических организаций на 1067 посещений в смену, учреждений культуры клубного типа на 266 мест, построено 6 культурно-оздоровительных комплексов, 1 бассейн, спортивные залы площадью 1678 кв. метров, стадионы на 500 мест, проложено 433 километра газовых сетей. Такой огромный объем работ проделан для того, чтобы жизнь человека стала в Псковской области лучше. А чтобы она стала лучше, нам надо рассказать, как мы живем, где мы живем, что нам нужно для улучшения жизни, чтобы правительство могло разработать различные программы поддержки.

Помимо того, что используют органы власти и управления, конечно, статистику переписи и информацию по переписи ждут ученые-демографы, которые должны разрабатывать на основе этих данных долгосрочные прогнозы демографического развития страны. Это тоже немаловажно – сколько нас будет через 50 лет, 20 лет и так далее? И конечно, ждут статистики. В первую очередь, перепись будет являться точкой отсчета для прогнозных оценок численности населения в межпереписной период. Я всегда говорю на наших пресс-конференциях, что численность населения оценивается ежегодно по состоянию на 1 января, отсчитывая от переписи населения, мы прибавляем родившихся и приехавших в область и вычитаем умерших и выбывших из области. Таким образом происходит оценка численности населения.

Мы еще используем данные переписи для проведения социально-демографических обследований. Это тоже немаловажная задача, потому что чем дальше мы проходим от переписи, которая была, к крайней переписи, тем менее достоверную информацию мы получаем, когда проводим обследования выборочные по социально-демографическим проблемам, так как выборка меняется. Поэтому данные переписи будут положены в основу выборок многоцелевого назначения по социально-демографическим проблемам. И сейчас мы как раз работаем по обследованию рабочей силы, по занятости. Вы знаете, что много задач ставится правительством, президентом, для того чтобы занятость увеличить и достигнуть уровня допандемического. Как раз когда мы работаем над этим обследованием, у нас не хватает информации, у нас отсутствует информация по тем помещениям, которые введены новые. Мы видим, что у нас целые микрорайоны построены, микрорайон Борисовичи, микрорайон Европа, и мы не можем оттуда взять никакую информацию, потому что они не находятся в выборке многоцелевого назначения. Поэтому эти выборки будут актуализированы.

Теперь: кого мы будем переписывать? На этот критический момент времени, на 1 октября 2021 года кого мы будем переписывать? Мы будем переписывать постоянных жителей России, всех, мы будем переписывать, невзирая на возраст, мы будем переписывать иностранных граждан, которые приехали в страну на год и более, и мы будем переписывать краткосрочных мигрантов, которые постоянно проживают в другой стране, но в момент переписи оказались в нашей стране. Единицей наблюдения переписи является домохозяйство. Что такое домохозяйство? Уже в определении этого слова понятно, что люди, которые ведут домашнее хозяйство. Домохозяйство – это группа людей, которые живут под одной крышей, совместно ведут хозяйство, имея общий бюджет полностью или частично. Домохозяйство может быть не именно связано с родством, домохозяйство может состоять из родственников, может состоять не только из родственников, в одном помещении может находиться одно домохозяйство, может находиться много домохозяйств, если это какая-то коммунальная квартира. За единицу наблюдения мы принимаем не семью, а домохозяйство. Приведу статистику, потому что мы всегда должны подтвердить свои цифры. Откуда мы берем структуру домохозяйства? Именно по данным переписи населения. Средний размер домохозяйств, по переписи 2010 года, составил 2,3 человека. А средний размер домохозяйства в России составил 2,6 человека. То есть у нас, в Псковской области, размер домохозяйства немного меньше.

Теперь – как можно переписаться, как можно пройти перепись? На слайде мы представили картинку – три основных способа прохождения переписи. И первым мы, конечно, выделили тот, на котором акцентируется цифровая перепись. Впервые можно будет пройти перепись на портале госуслуг. Пройти эту перепись на портале можно с 15 октября по 8 ноября. Я чуть позже остановлюсь на этом главном способе проведения, чтобы было понятно. Но если вы не можете пройти перепись на портале госуслуг, тогда к вам придет переписчик. Второй способ. Переписчик придет с электронным листом, электронные листы будут находиться в планшете, переписчик придет с планшетом. Как будет выглядеть переписчик? Мы сегодня не говорим об этом, потому что мы встретимся на старте переписи 15 октября, и мы покажем и расскажем, кто такой переписчик, кто такой волонтер, чтобы мы могли отличать, как они будут экипированы, как люди должны понять, что это именно переписчик, а не какой-то другой человек, который пришел в квартиру, мы об этом расскажем чуть поближе к переписи. Чтобы не забыть и чтобы освежить в памяти.

И третий способ, если мы не смогли переписаться на портале госуслуг, если мы не хотим открывать дверь переписчику, то можно прийти на стационарный участок, где будет находиться стационарный переписчик, и можно будет ответить на вопросы, которые будет задавать переписчик стационарного участка, он занесет в планшет, и информация по вам будет передана. И вот теперь главное. Тот акцент, который мы делаем на портал госуслуг, что нужно для этого, чтобы пройти перепись? В первую очередь нам нужна стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», смартфон, планшет или компьютер и доступ в интернет. Для заполнения переписного электронного листа необходимо иметь как минимум стандартную учетную запись, что нужно сделать для получения ее? Нужно зайти на портал госуслуг, подключить свои паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона. Будет произведена автоматическая проверка, и вам в течение 10-15 минут будет предоставлен доступ на сайте госуслуг. Если вы имеете подтвержденную учетную запись, то вы заходите с паролем, подключаетесь и проходите к сервису.

Проходим поэтапно: авторизируемся на сайте госуслуг, нажимаем «пройти перепись населения», заполняем ответы на вопросы, переписываем не только себя, но и членов своего домохозяйства. После того как мы заполнили листы на себя, на своих домочадцев, на членов своего домохозяйства, мы нажимаем кнопку «завершить», и информация уходит. И после того как информацию мы отправили, к вам придет сообщение на электронную почту, ту, которую вы указали, или СМС-сообщение на телефон, вам придет QR-код о том, что вы прошли перепись на домохозяйство, и цифровой код на каждого члена домохозяйства. То есть на помещение у вас придет QR-код и коды прохождения переписи на каждого члена домохозяйства. В любом случае к вам придет переписчик. И когда он придет, вы ему скажете: спасибо, что вы пришли, но мы прошли перепись посредством «Госуслуг», и покажете ему этот QR-код и коды подтверждения. Эти коды будут находиться в планшете у переписчика, он считывает их, благодарит за прохождение переписи и спокойно расстается. До следующей переписи. В чем преимущества прохождения переписи на портале госуслуг? Во-первых, это не требует никаких дополнительных социальных контактов, что в период пандемии очень актуально. Портал госуслуг защищен полностью от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации, персональных данных по всем правилам защиты. Часть данных с разрешения пользователя, если он не захочет, чтобы звучала его фамилия, то фамилию можно удалить, то есть часть информации подгружается уже с профиля личного кабинета, чтобы не заполнять лишнее.

Дальше: переписные листы можно заполнить в любом устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, все будет доступно, не только компьютер, но и мобильная версия на смартфоне будет доступна. Заполнить можно в любое время, государственный портал «Госуслуги» работает 24 часа в сутки, поэтому можно заполнить в то время, которое для вас будет удобно. Если вас отвлекли какие-то хозяйственные дела, то черновик остается и вы можете вернуться к заполнению листа чуть позже. И конечно, переписные листы можно заполнить в любом месте, где есть интернет. Если вас устроит машина – машина, если вы едете и у вас есть свободное время. Если вы находитесь на даче – то же самое. Вот основные способы, как можно пройти перепись. Все доступно, все просто. Я еще хочу сказать, что перепись у нас является добровольной. Но от каждого из нас с вами зависит, какую мы информацию дадим. Вы знаете, когда я начинала свою презентацию, девиз переписи – «Создаем будущее». Как мы правильно ответим на вопросы, такое будущее мы с вами и создадим. Если мы хотим, чтобы наши детки ходили в школу с нашим жилищем, то ответьте, где вы живете, и будет построена школа там, где вы хотите. Точно так же детский сад, поликлиника и так далее. От достоверности наших ответов будет зависеть дальнейшая судьба страны и разработка национальных программ и проектов.

Кто будет проводить перепись? Кто эти переписчики? Сколько нам нужно переписчиков для того, чтобы обойти каждое помещение? В Псковской области для сбора сведений о населении будет привлечен 1131 переписчик и 190 контролеров, которые будут организовывать их работу. Оплата труда переписчика составит 18 600 за 31 день работы. А контролеры за 58 дней работы - 38 666 рублей. Нагрузка на одного переписчика составит 550 человек, которых он должен переписать. Сейчас мы активно набираем переписчиков, есть еще вакансии контролеров. Контролеры приступили к работе 29 числа, и часть контролеров практически завершает обучение. А вот переписчиков мы активно продолжаем набирать. Переписчиком может быть активный гражданин Российской Федерации, который знает персональный компьютер на уровне пользователя, активный. И мы сейчас ставим условия, чтобы человек был привит или переболел в течение последних полугода. Чтобы сохранить свое здоровье и сохранить здоровье тех, к кому он придет. Вот основные моменты, на которых я хотела остановиться, как пройдет перепись.

- Спасибо большое. Все достаточно подробно и понятно. Теперь, Светлана Николаевна, слово вам, расскажите нам подробнее о программе.

- Добрый день. Программа переписи состоит из вопросов, позволяющих получить информацию о населении. Программа переписи размещается на бланках. Вы видите основные вопросы: пол, возраст, состояние в браке, рождаемость, место жительства, владение языками, гражданство, национальная принадлежность, образование, источники средств существования, занятость, жилищные условия. Но это такими крупными блоками. Программа переписи размещается на бланках переписных листов формы В, Л и П.

Перед вами переписной лист формы Л. Это переписной лист, который заполняется на всех граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Это постоянные жители страны и иностранные граждане, которые проживают на территории России более 12 месяцев. Переписной лист Л содержит 23 вопроса. Это традиционные вопросы – родственные отношения в домохозяйстве, дата и место рождения, это два разных вопроса, пол, гражданство, национальная принадлежность, с какого года вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте, ваше прежнее место жительства, проживали ли вы более 12 месяцев за границей. Блок вопросов по языкам идет: какими языками вы владеете, ваш родной язык, какой язык вы используете в повседневной жизни. Вопрос по гражданству, вопрос по национальной принадлежности, причем национальная принадлежность определяется только со слов опрашиваемых, как и все вопросы, и по этому вопросу в электронном переписном листе не будет ставиться галочка, там каждый опрашиваемый сам записывает национальность, и можно будет записать не одну национальность, если человек сомневается или считает, что он имеет и ту, и другую национальность, то может записать и две национальности. Далее вопрос по образованию, там несколько вопросов. По занятости вопросы. По источникам средств существования. Это на каждого члена домохозяйства заполняется переписной лист формы Л.

В целом на домохозяйство заполняется переписной лист формы П, где отражаются жилищные условия домохозяйства. Здесь у нас идут вопросы по типу помещения, материалу наружных стен, году постройки дома, числу комнат в доме или жилом помещении, общей площади жилого помещения. И большой блок по видам благоустройства жилого помещения. Этот бланк тоже претерпел изменения, в нем дополнены вопросы по мобильной связи, по обеспеченности проводным и беспроводным интернетом. И третий бланк формы В – для иностранных граждан, которые временно находятся на территории России, но постоянно проживают за рубежом. У них всего 7 вопросов. Кроме традиционных вопросов, как в форме Л, есть вопрос – ваш пол, год рождения, есть вопрос – страна вашего постоянного проживания, цель вашего приезда в Россию, продолжительность вашего пребывания в России, ваше гражданство.

Это основные вопросы, которые содержатся в переписных листах, но в каждом вопросе есть еще подвопросы, которые вам будут задавать. Вообще вопросы из переписи в перепись не меняются. Такие традиционные вопросы, как пол, дата и место рождения, национальность, гражданство. Но существующие переписные листы предстоящей переписи отражают современные потребности общества, и в них появился ряд нововведений. Что нового в программе переписи? Вот в вопросе об источниках средств существования включены варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость. Понимаете, сейчас это очень актуально. Производство товаров для собственного потребления. Это для получения более полной картины трудовой деятельности наших граждан. В блоке вопросов о занятости и безработице появился вопрос об основном месте работы. Раньше предполагалось, что работа может быть только одна, сейчас добавился вопрос по основному месту работы, есть кем вы являлись на основной работе: работающий по найму, владелец собственного предприятия/дела, индивидуальный предприниматель, самозанятый или помогающий на семейном предприятии, иное.

Далее вопрос: ваша основная работа находилась в том же населенном пункте, где вы проживаете? Такие вопросы добавлены для изучения трудовой маятниковой миграции. Есть еще вопрос: где находилась ваша основная работа? И есть подвопрос: вы выезжали, вы ходили на работу ежедневно, один раз в неделю, один раз в месяц или реже, или работаю дистанционно? Это с учетом потребностей общества так расширен вопрос по занятости. Да, расширен вопрос о владении языками. Спросят не только о владении русским и другими языками, но и об использовании их в повседневной жизни. Расширен блок вопросов по образованию, в связи с изменением законодательства по образованию добавлен вопрос по дошкольному образованию, вариант ответа среднее профессиональное образование разделен на квалифицированный рабочий и служащий, специалист среднего звена.

Я уже сказала, что в бланке формы П расширены виды благоустройства жилого помещения. Это коротко об основных вопросах. Как вы видите, вопросы несложные, их не так много, и в электронном виде, чтобы ответить на домохозяйство, состоящее из четырех человек, из трех-четырех человек, потребуется не более 20 минут. Я прошлась по основным вопросам и хочу обратить ваше внимание: если мы спрашиваем про источники средств существования, и народ опасается, что мы про доходы спрашиваем, про размер заработной платы – таких опросов нет. Мы не спрашиваем ни про размер доходов, нет, только источники средств существования. И источники добавились: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, производство товаров для собственного потребления. И еще есть такой источник: сдача в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав, сбережения, дивиденды, пенсии, различные виды пенсий, стипендии, пособие по безработице, льготы, компенсации, субсидии, обеспечение со стороны других лиц, родственников, иные источники. То есть у человека спрашивают только источники средств существования. Оценить уровень жизни нашего населения, откуда люди получают средства для существования, на что они живут.

Хочу довести до вашего сведения, что при проведении переписи, при заполнении у граждан будут возникать вопросы различного характера, или как пройти перепись, что-то по вопросам может быть, можно всегда позвонить нам, в Псковстат. А вообще с 24 сентября заработал телефон горячей линии, общероссийский: 8-800-707-20-20. По нему очень легко и быстро можно получить ответ на любой вопрос. Отвечать будут специально обученные операторы, которые будут работать ежедневно, с 9 утра до 9 вечера. Если звонок от населения поступит позднее 9 вечера, то этот звонок будет принят и на следующий день операторы обязательно человеку перезвонят и ответят на его вопрос. Если вы хотите узнать, какой конкретно переписчик придет конкретно к вам, какой переписчик, его фамилия, у нас на сайте размещены адреса, вернее, наши телефоны, адреса всех переписных стационарных участков также будут размещены на нашем сайте ближе к началу переписи, к 15-му числу. И направлены в средства массовой информации для размещения.

- Спасибо большое. Я попрошу Валентину Геннадьевну дополнить о конфиденциальности информации, это очень волнует наше население.

- Действительно, это очень важный вопрос. Нам всегда говорят: зачем нужна лишняя информация, что-то лишнее обо мне? Так вот, когда проводится подготовка к переписи и сама перепись, самый важный вопрос уделяется конфиденциальности информации. Хочу еще раз сказать: переписные листы вы сами на себя заполняете, вы отвечаете переписчику и переписчик не требует никаких документов. Вся перепись проходит со слов опрашиваемого. Это первое.

Светлана Николаевна несколько раз акцентировала внимание, что мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете, мы просто говорим: определите источник своих доходов. Именно для того, чтобы разрабатывать различные программы по занятости. Что касается по информационной защищенности. Если перепись проходит на портале госуслуг, то, естественно, портал защищен должным образом, абсолютно. Он имеет степени защиты, которые соответствуют всем правилам обработки конфиденциальной информации и персональных данных. Если мы говорим о переписчике, который придет с планшетным компьютером, то планшетный компьютер разработан на базе операционной системы разработанной отечественной «Аврора», а во-вторых, имеет степени защиты, необходимые по всем правилам. Никуда информация не утекает.

Безопасность информации заключается еще в том, что переписчик, который придет к вам, несет персональную ответственность, по законодательству Российской Федерации, за разглашение той информации, которую он имеет. Вся информация будет поступать в центры обработки – и с портала госуслуг, и с планшетных компьютеров – в полностью обезличенном виде. Там не будет вашей фамилии. Там будет стоять мужчина/женщина, и вся информация пойдет в центры обработки данных, а центры обработки данных у нас находятся на федеральном уровне. Мы еще 15-го числа поговорим о технологиях обработки данных, мы покажем планшетный компьютер и как он работает, и, наверное, в это время уже будет работать электронный лист на портале госуслуг. Мы хотели вам сегодня это показать, но он пока работает в тестовом режиме.

Население России составляет 146 млн, и если 100 млн имеют уже подтвержденную учетную запись и одновременно все начнут заполнять, надо сделать так, чтобы портал выдержал свою нагрузку. Над этим работает Минсвязь, и я думаю, что все будет хорошо и нормально. И еще по конфиденциальности, по итогам. Вся информация будет в итоговом виде обезличена и предоставлена без каких-то персональных данных, без персонификации. Такая защита предусмотрена. На всех этапах защита конфиденциальности обеспечивается.

- Спасибо большое за то, что успокоили, обнадежили. Елена Юрьевна, вам слово, расскажите, пожалуйста, насколько наши муниципалитеты сегодня готовы провести такую масштабную перепись?

- Спасибо! Готовность наших муниципалитетов 100-процентная. У нас все муниципалитеты заключили договоры и на переписные участки, и на транспорт, и на связь, которой будут наделены наши переписчики. Несколько слов хотелось бы сказать о важности этой переписи для региона, для развития его социальной инфраструктуры, для развития экономики на последующие 10 лет, до следующей переписи.

Во-первых, надо отметить, что сведения о количестве жителей в каждом конкретном населенном пункте нужны для того, чтобы стратегически планировать развитие территории этого населенного пункта. Каждый конкретный район, город или волость, получив точные статистические данные о количестве населения, которое проживает на территории, и о его составе, на протяжении 10 лет будут принимать важные решения по вопросам местного значения именно на основе этих полученных сведений. Во-вторых, от численности населения зависит, сколько денег получит регион из федерального бюджета и муниципальные образования из областного бюджета на разные нужды. Ведь численность населения является составляющей очень многих бюджетообразующих показателей. Например, при расчете нормативов на благоустройство, на социальную сферу. Сегодня мы наблюдаем картину, по районам, в сельских населенных пунктах, как для примера, когда люди просят у властей повесить дополнительный фонарь. Но норматив на освещение в том числе зависит от числа тех жителей, которые проживают в этом населенном пункте. И поскольку, для примера, в этом населенном пункте проживает только 30 человек, то норматив позволяет установить только 2 фонаря освещения. А по факту, не по данным статистики, а по факту, проживает гораздо больше жителей. И если все эти жители добросовестно перепишутся в эту перепись, то норматив станет больше, а следовательно, и возможности для установки дополнительных опор освещения тоже станет больше.

И так по каждому вопросу местного значения в части благоустройства. Пользуясь случаем, хочу призвать всех жителей региона, как постоянно, так и преимущественно, а это шесть и более месяцев, проживающих на территории Псковской области, проявить активность и помочь, в первую очередь, своему городу, району, волости, сообщив информацию о себе, о своем домохозяйстве, и таким образом помочь региону точно определить направление и первостепенные задачи развития конкретного населенного пункта, и второе, что немаловажно, привлечь дополнительное финансирование.

- Спасибо! Скажите, пожалуйста, а как же все-таки будут соблюдаться ограничительные меры во время переписи населения, которые связаны непосредственно с распространением COVID-19?

- Спасибо за вопрос, это сейчас действительно очень важно. Я начала свое выступление, что перепись была перенесена на год, практически год назад мы должны были провести перепись. И была перенесена как раз в связи с эпидобстановкой неблагополучной. Но мы должны научиться сейчас жить вместе с ковидом, и переносить еще раз перепись не есть хорошо. Потому что уходят сроки международных сопоставлений. Но нам нужно и поберечь людей, сохранить всех людей, не дать возможность распространить заболевание. Мы принимаем меры, те, которые даны рекомендациями Роспотребнадзора.

Во-первых, переписчики и волонтеры будут обеспечены масками и перчатками. Во-вторых, те помещения, которые нам предоставляют муниципалитеты, подбор помещений происходил так, что социальная дистанция будет у всех соблюдена. Помимо этого, помещения будут оснащены антисептиками, чтобы могли обработать руки, помещения проветривают, будут проветривать, будут убирать со средствами, содержащими защищающие материалы. Мы уже сейчас набираем людей, переписчиков, которые привиты или уже переболели, чтобы у людей был иммунитет. Такие степени защиты мы применяем при ковиде. Конечно, мы делаем акцент – и я еще раз призываю – на цифровом формате переписи. Пожалуйста, если есть возможность переписаться на портале госуслуг и не подвергать себя, своих близких и окружающих лишнему контакту, пройдите перепись посредством «Госуслуг». Я всех призываю к этому! Могу сказать, что в 2018 году проходила пробная перепись населения, и мы принимали участие, переписывались на портале госуслуг - это очень удобно. Мы, работая в статистике много лет, прошли не одну перепись, и это очень удобно. Практически все сервисы сейчас, на портале госуслуг большая часть населения, и это удобно, надежно и здорово. Всех призываю к этому.

- Спасибо большое! Я думаю, у кого есть возможность, те обязательно воспользуются порталом. Вопросы, пожалуйста.

Ж.: Скажите, хотела бы такой момент уточнить. По поводу электронного прохождения переписи. А если есть пожилые члены семьи, например мама, которая не зарегистрирована на сайте госуслуг. Она попадает по возрасту в группу риска ковида, проживает по другому адресу. Возможно ли, чтобы дети или внуки переписали таких своих пожилых родственников в рамках своего профиля на «Госуслугах»?

- Все понятно, спасибо за вопрос. Вы живете в разных помещениях. И у нее нет «Госуслуг». Вы берете то, что высветится из вашего профиля, адрес, меняете на мамин адрес и все данные вносите своей мамы. Только нужно убрать данные из вашего профиля, это все вручную делается. Вы входите на свою учетную запись. Там подгружаются данные на человека, чья учетная запись, и вы вручную их стираете и вносите данные другого человека. Там подгрузится еще и дата рождения, и место рождения, но все это можно поменять. И там будет QR-код. И его вы должны оставить своей маме. И когда к маме придет переписчик, вы ей распечатайте QR-код, она представит, переписчик поблагодарит.

- Давайте я еще раз скажу, чтобы слышали все: это делается на вашем же аккаунте на портале госуслуг, но вы меняете адрес, все свои данные переводите на данные того человека, кто живет отдельно, но из вашей семьи, и получаете новый QR-код. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если вопросов больше нет, я поблагодарю наших спикеров за подробный рассказ о том, как пройдет первая цифровая Всероссийская перепись, за те способы, которые сегодня такие удобные, максимально доступные, оказывается, еще каких-то родственников можно переписать, не выходя из дома. Большое спасибо, что пришли к нам и ответили на все наши вопросы.

- Спасибо, что пригласили, и мы надеемся, что в этой аудитории мы 15-го числа встретимся и дадим старт переписи по Псковской области. Ждем вас 15 октября. Спасибо всем.

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