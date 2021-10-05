На 7% выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области

14:05, 05 октября 2021, ПАИ

С января по сентябрь 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 341 тысячу тонн различных грузов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

За девять месяцев 2021 года погружено строительных грузов – 138,6 тысячи тонн (+22,3 % к аналогичному периоду прошлого года), лесных грузов – 101,8 тысячи тонн (-28,5 %), лома черных металлов – 27,1 тысячи тонн (+44,3%), сборных грузов – 25 тысяч тонн (увеличение погрузки более чем в три раза), нефти и нефтепродуктов – 19 тысяч тонн (увеличение погрузки более чем в десять раз), зерна – 10,4 тысячи тонн (увеличение в четыре раза).