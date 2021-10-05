В Псковском техническом лицее завершается демонтаж конструктивных элементов
В Псковском техническом лицее подходят к концу работы по демонтажу конструктивных элементов. Об этом 5 октября в своём Instagram-аккаунте сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.
Он отметил, что здание на улице Некрасова, 9 построено ещё в 1916 году, имеет богатейшую историю и несколько раз меняло своё предназначение.
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Фото: Instagram-аккаунт Бориса Ёлкина
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Фото: Instagram-аккаунт Бориса Ёлкина
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Фото: Instagram-аккаунт Бориса Ёлкина
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Фото: Instagram-аккаунт Бориса Ёлкина
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Фото: Instagram-аккаунт Бориса Ёлкина
«С первым вице-губернатором области Емельяновой В. В. проконтролировал ход реставрационных работ. Уже завершаются работы по демонтажу конструктивных элементов, производится укрепление межэтажных перекрытий, ведутся работы по устройству инженерных сетей и электрике, одновременно с производством строительно-монтажных работ ведутся археологические изыскания», - сообщил Борис Елкин.
Он подчеркнул, что подрядчик работает в хорошем темпе и благодаря этому есть уверенность, что в следующем учебном году ученики сядут за парты.