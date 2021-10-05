Устарели морально и технически: Любовь Николаева выехала в округ по обращениям избирателей

15:52, 05 октября 2021, ПАИ

5 октября депутат Псковской городской Думы по округу № 10 Любовь Николаева совершила традиционный контрольный депутатский выезд по подведомственным территориям. В список объектов вошли те, по которым поступает наибольшее количество обращений избирателей, - дворовые территории, автостоянка и требующий реконструкции стадион.

Трудности пешеходов

Округ № 10 города Пскова сравнительно молодой — большинству многоэтажных домов порядка 30 лет. Например, многоэтажкам на улице Западной, 15-17. Вдоль домов протянулась проезжая дорога, которая давно требует ремонта. Участком пользуются не только автовладельцы, по нему регулярно ездит технический транспорт. Любовь Николаева обратила внимание, что данную территорию обязательно нужно включить в план ремонта на 2022 год, как и проезжую часть вблизи дома на улице Юбилейной, 61. «Необходимо найти вариант помощи жителям в ремонте дорожного полотна», - подчеркнула парламентарий.

Кроме того, добавила она, требуется срочно привести в порядок пешеходную зону вблизи школы № 25. Уже 6 октября по периметру учреждения начнут возводить ограждение, и через месяц доступ на территорию школы будет закрыт. При этом через неё проходит пешеходная тропа, по которой жители микрорайона ходят на рынок и на автобусную остановку. «Останется только одна пешеходная зона, но она сейчас в ненадлежащем состоянии», - пояснила Любовь Николаева и предупредила, что будет много обращений граждан, если не найти выход из сложившейся ситуации. Она выразила надежду, что вариант решения проблемы будет найден совместно с администрацией города Пскова.

Представители управляющей компании «Жилсервис» подтвердили, что звонков по поводу пешеходной зоны поступает очень много, люди переживают, что поздней осенью она будет непроходимой.

Активность горожан

Следующей точкой стал двор домов на улице Западной, 12, 14, 16. Местные жители давно просят благоустроить придомовую территорию, построить современную детскую площадку. Инициативные горожане уже собрали более 200 подписей, чтобы превратить большой двор в полезное пространство. Сейчас в нем ничего нет, кроме старых горок и других сооружений, которые пора демонтировать, в том числе в целях безопасности.

Любовь Николаева отметила, что будет ходатайствовать перед городской администрацией, чтобы возведение детской площадки внесли в проект бюджета Пскова на 2022 год. По ее словам, с такой инициативой выступила глава города Елена Полонская, которая заявила о необходимости в ближайшие годы уделять больше внимания строительству детских площадок. «Детей в городе становится все больше, а условий для их безопасного отдыха во многих дворах нет», - констатировала депутат по округу № 10 и поблагодарила жильцов за активную позицию. Она заверила, что после получения финансирования проект будущей площадки будет создан с учётом мнения жителей. Любовь Николаева подчеркнула, что одним из главным критериев при отборе территорий для возведения детских площадок является активность жильцов.

Также участники выезда посетили автостоянку возле ТЦ «Гулливер». «Территория муниципальная, она была включена в план ремонта на 2019 год. Был сделан ямочный ремонт, сейчас дорога приходит в негодность», - рассказала Любовь Николаева и заявила о том, что данный объект следует включить в план ремонта на следующий год. Надеется она и на то, что прилегающие к стоянке тротуары тоже отремонтируют, ведь они находятся в удручающем состоянии.

Устарела морально и технически

На Рокоссовского, 38-40 живут не менее инициативные люди. Они обратились к депутату с просьбой заменить детскую площадку, которая устарела не только морально, но и технически. Это нужно для того, чтобы создать безопасные условия для детей из близлежащих домов.

Представитель инициативной группы отметил, что в округе нет спортивных площадок и закрытый двор по указанному адресу — единственная возможность для досуга детей возле дома. Причем все они ютятся на одной территории — старшие играют в футбол, младшие занимаются своими делами на неблагоустроенной территории и старой детской площадке. «Качелей здесь нет, а детям интересно. В идеале разделить двор по зонам, сделать для разных возрастов площадки, ограждение по периметру», - сказал пскович.

Представитель управляющей компании добавила, что давно пора демонтировать старые объекты, и согласилась, что нужно деление по зонам.

Любовь Николаева предложила включить данную территорию в один из муниципальных проектов. Еще один вариант — объединиться с соседним двором и построить на всех одну хорошую площадку. Она поблагодарила жильцов за инициативу: «Самый главный аргумент для меня, как для депутата, - активность граждан». Обращение горожан принято в работу.

Долгая история

Требуется реконструкция еще одного проблемного объекта — стадиона возле школы № 26 на улице Байкова, 6. Это огромная территория в окружении многоэтажных домов, куда круглый год приходят заниматься люди. Однако место не благоустроено: о том, что это стадион, напоминают лишь старенькие футбольные ворота.

Любовь Николаева рассказала, что проект реконструкции уже подготовлен, на данном участке планируется построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. «На встречах с избирателями вопрос реконструкции этой территории постоянно поднимается», - сообщила депутат и пояснила, что все упирается в бюджет, нужны средства для реализации объекта. Судьба проекта пока не ясна, хотя представители всех уровней власти в курсе.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов уточнил, что смету нужно делать заново с учетом новых цен на стройматериалы. В ранее подготовленном проекте стоимость работ оценивалась в 25 млн рублей. «Проект не типовой, он разработан с привязкой к территории. Место хорошее, очень важно реализовать проект», - заявил Александр Гаврилов. По его словам, сюда приходит много людей — и в футбол играют, и бегают по утрам, и пожилые занимаются.

Любовь Николаева попросила его от имени жителей микрорайона поспособствовать скорейшей реализации проекта. Она надеется, что в ближайшее время это сдвинется с мертвой точки.

«Вопрос надо решать», - согласился представитель городской администрации.