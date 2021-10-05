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Общество

В Псковской области три школы закрыты на карантин

Три школы закрыты на карантин в Псковской области в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В регионе закрыты «Круппская ООШ», «Залесская НОШ» и «Идрицкая СОШ», что составляет 1,96% от общего количества школ в Псковской области. Кроме того, закрыты 18 классов в 12 школах, 10 групп в семи детских садах и 12 групп в средних специальных учреждениях.

В Псковской области за сутки коронавирусом заразились 199 человек. Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 до 11 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переведены в режим работы в формате дистанционного обучения. 

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