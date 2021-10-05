Почему я выбрал для жизни Псковскую область

15:07, 05 октября 2021, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации пришло письмо от нашего читателя Максима Волкова. С Максимом мы познакомились, когда он написал нам в первый раз, рассказав, что постоянно смотрит наш видеопроект «Псковский телеграм». После он даже стал гостем одной из программ.

В этот раз Максим прислал письмо о ситуации, которая становится, пожалуй, типичной: жители мегаполисов начинают выбирать для жизни небольшие городки, села, деревни. Кажется, мы наблюдаем вторую волну дауншифтинга. Максим рассказал, как он, житель Питера, нашел свой дом в Псковской области.

И еще один момент. В поисках места для нового дома Максим выбирал между Псковской и Новгородской областью. Это мягкое противостояние соседей - Пскова и Новгорода - за человеческий капитал, инвестиции, туристов, внимание жителей столиц, кажется, уже вечно.

Публикуя с разрешения Максима Волкова его историю, мы хотим спросить у вас: а за что вы выбрали бы Псковскую область для жизни или работы? Чем Псков лучше Новгорода или любого другого города России? Есть ли у вас кто-то, кто так же, как Максим, выбрал Псковскую область?

Меня зовут Максим. Мне 33 года. Я родился в Новгородской области. В настоящее время проживаю в Санкт-Петербурге. Работаю инженером в IT-отделе строительной компании.

В этой статье я хочу рассказать о своем выборе будущего места жительства и о причинах, повлиявших на мой выбор.

Как и многие другие люди, я задумался о приобретении своей жилплощади. Обычно любой выбор, который мы делаем, основывается на наших предпочтениях. Прожив несколько месяцев 2020 года в ограничении на выход из квартиры, мой выбор пал на частный дом. Но пандемийные ограничения лишь усилили мое давно сформировавшееся желание жить в своем доме (думаю, что описывать все свободы, которые появляются при проживании в частном доме, не требуется).

И вот я начинаю смотреть объявления о продажах домов с участком на севере от Санкт-Петербурга. Очень не хотелось покупать сначала участок, а потом заниматься постройкой дома: лучше пусть будет какой-то дом, в котором можно сделать ремонт, жить в нем и заниматься постройкой более подходящего строения. Выбор участка опять же основывался на предпочтениях: первые 24 года своей жизни каждое лето я ездил к бабушке в деревню в Орловскую область; домик в деревне стоял на большом участке (30 соток), и я к таких площадям привык. А что я вижу в объявлениях о продажах участков под Петербургом? 7 соток, 9 соток, 10 соток… Что?! Ну и цена на эти участки заоблачная. Помимо маленькой площади и большой стоимости, появились и другие причины, которые подтолкнули меня на рассмотрение покупки дома в другом регионе: основная из них - очень много людей (все тянутся в большие города).

До 2019 года мне хотелось жить в Великом Новгороде: небольшой город, нет той петербургской суеты, огромного количества машин, создающих в часы пик пробки; в общем, всё тихо, уютно, культурно, город имеет высокий исторический статус. А в 2019 году в конце мая я решил впервые посмотреть Псков: меня, как и в случае с Новгородом, заинтересовала древняя крепость.

Вот я приехал в Псков на 3 дня. Я был настолько впечатлен Псковом, что про Новгород и думать перестал. Псков показался мне более просторным, более насыщенным необходимой инфраструктурой. Позже я был приятно удивлен количеству строящихся жилых объектов. А через год после поездки я узнал, что в Пскове на Рижском проспекте возводят большой строительный магазин (всем понятно, о каком магазине идет речь), да еще и рядом с большим продуктовым магазином и торговым центром, в котором есть самые разные магазины, фуд-корт и кинотеатр, рестораны. А еще Псковская область граничит с Эстонией, Белоруссией и Латвией. В Пскове есть действующий аэропорт, с ж/д вокзала курсируют электропоезда «Ласточка».

После некоторого анализа за и против в выборе между Новгородом и Псковом выбор, несомненно, пал на Псков. НО! Я же хочу жить в частном доме и не в самом городе. Значит, мне нужна подходящая под мои запросы деревня. Итак, запросы следующие: деревня должна быть рядом с Рижским шоссе (именно на этой стороне Пскова располагаются вышеуказанные торговый центр и сетевые магазины; удобно делать покупки, не заезжая в город), в деревне должны быть магазины (для небольших покупок продуктов и хозтоваров), асфальтированные дороги, газ, интернет (хотя бы через сотовую связь), общественный транспорт, а сам участок должен быть не менее 30 соток и с домом. После изучения множества объявлений я нашел то, что мне нужно, в Печорском районе. Прям всё, как надо, за приемлемую цену, в живописном месте!

Что может дать своя земля? Здоровье, огород с натуральными продуктами, клумбы с цветами, можно дерево посадить, животину завести. Проживая на своей земле, можно раскрыть свой творческий потенциал в постройке дома, бани, беседки… Ну или для тебя всё это построят по заказу. Хочу отметить, что я знаком со всеми соседями на улице в моей деревне, но при этом я за много лет не познакомился ни с одним соседом на лестничной площадке в Петербурге.

Почти всё здорово в этой истории. Первый вопрос, который возникает у тех, кто думает о переезде: где работать? Да, в деревне… да и в небольшом городе найти желаемую работу трудновато. Вот к этому моменту я не был готов тогда, не готов и сейчас. Но ведь мы живем в век высоких технологий: интернет поможет решить проблему с работой. Для этого надо получить квалификацию в той области, работая в которой не нужно будет посещать офис. Вот и ответ: удаленная работа.

Почему я вообще решил рассказать о своей истории? В начале 2020 года я гуглил в интернете «Плюсы и минусы жизни в Пскове» и «Плюсы и минусы жизни в Новгороде». В найденных обсуждениях я увидел много участников, которые задавались аналогичными и связанными с ними вопросами. Может быть, рассказ моей истории поможет кому-то с выбором. Может быть, мой рассказ хоть на сколько-то поможет региону удержать молодое поколение, которое рвется в Москву и Петербург. А что делать-то в Москве и Петербурге? Что там есть, чего нет в том же Пскове? Магазины, рестораны, сетевые магазины, кинотеатр, университет, туристические потоки, приносящие региону деньги на развитие инфраструктуры.

Чем больше людей в регионе, тем больше спрос на коммунальные услуги, на продукты, на места отдыха, на рестораны и магазины. Там, где живут люди, там есть и спрос на что-либо, а значит, есть возможность для развития сферы услуг: никто не будет ставить продуктовый магазин ради «трех» частных домов. И не только сетевые магазины могут образоваться в деревнях. На радость местным жителям могут построить и завод, что гарантирует наличие рабочих мест, а возможность трудоустройства и зарабатывания денег - это решающий фактор!

Максим Волков