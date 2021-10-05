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Глава Пскова Елена Полонская встретилась с генконсулом Франции

Фото: пресс-служба ОМСУ города

Глава Пскова Елена Полонская 5 октября встретилась с генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге Паскалем Сливански. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Глава муниципалитета отметила, что приграничное положение региона накладывает свой отпечаток и на взаимодействие Пскова с сопредельными государствами, и на сотрудничество с зарубежными партнерами. «У города Пскова 17 городов-побратимов в 13 странах мира, в том числе и во Франции. Мы заинтересованы в поддержке международных связей города и в связи с этим очень рады Вашему визиту».

Паскаль Сливански поблагодарил Елену Полонскую за теплый прием, отметив, что впечатлен видами города, его архитектурой и самобытностью. «Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества в разных сферах, которое было установлено уже давно», - отметил он.

Фото: пресс-служба ОМСУ города

Стороны обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества и опыт реализации международных проектов. Глава города отметила, что Псков заинтересован в участии французского бизнеса в реализации совместных инвестиционных проектов в сфере экономики, туризма, культуры, образования, а также сотрудничестве в сфере сохранения культурного наследия.

Елена Полонская также рассказала гостю о сотрудничестве с городом-побратимом Арлем и Фрежюсом. «В рамках Года франко-российского сотрудничества был установлен контакт с еще одним французским городом - Фрежюсом. Уже произошел обмен письмами о намерениях с властями города Фрежюса. Этот проект начал активно осуществляться на основе взаимодействия псковского фотоклуба и французского клуба «Фотон». Уже четвертый год подряд псковские художники участвуют в престижных фотовыставках в городах Фрежюс и Ницца. А французские художники в свою очередь в нашем традиционном городском мероприятии - фестивале фото инсталляций «Цвет белой стены», - отметила глава муниципалитета.

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