Владимир Путин одобрил введение в школах должности советника директора по воспитанию

15:16, 05 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России». Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Что касается навигатора для школьников и советников по воспитанию, полностью с вами согласен. Конечно, люди должны заниматься этим профессионально. Решение принято, мы будем развивать это дальше. Эти люди появятся в каждой школе», – заявил Владимир Путин.

Ранее в Министерстве просвещения России анонсировали введение новой должности в школах. Конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию пройдёт в России в 2022 году.