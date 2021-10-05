Житель Твери съехал в кювет в Порховском районе
В 9 утра на 29-м километре автодороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет, сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Лада», которые были госпитализированы бригадой скорой помощи с различными травмами.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и аварийно-спасательной службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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