Житель Твери съехал в кювет в Порховском районе

15:23, 05 октября 2021, ПАИ

В 9 утра на 29-м километре автодороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет, сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Лада», которые были госпитализированы бригадой скорой помощи с различными травмами.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и аварийно-спасательной службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.