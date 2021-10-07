Население России к 2036 году может уменьшиться на 12 млн

15:34, 05 октября 2021, ПАИ

Население России, согласно пессимистичному прогнозу Российской академии наук, к 2036 году может уменьшиться на 12 млн человек. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины имени Склифосовского Александр Стрижаков, сообщает РИА «Новости».

«Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства. Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек», - рассказал Стрижаков на конгрессе, посвященном 95-летию со дня рождения великого советского и российского педиатра и неонатолога, академика РАМН Вячеслава Таболина.

По словам академика, сейчас самой важной задачей является снижение перинатальных и неонатальных потерь и сохранение репродуктивного здоровья населения.