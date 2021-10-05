Псковские профсоюзы поздравили учителей с профессиональным праздником

15:34, 05 октября 2021, ПАИ

От имени профсоюзного движения Псковской области с профессиональным праздником учителей и ветеранов системы образования поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«В ваших надежных руках находится будущее нашей страны, наше будущее, - обратился к педагогам глава профсоюзов региона. - В нашей стране День учителя всегда был всенародным праздником, и всегда и все с огромным уважением относятся к вам и вашему нелегкому труду».

Игорь Иванов отметил, что в период пандемии учителям особенно сложно, поскольку неоднократно образовательные учреждения переходили на систему дистанционного образования.

«Но вы смогли и выстояли, - подчеркнул Игорь Иванов, - образовательный процесс не прервался ,и все дети по-прежнему получают качественное и доступное образование. И это в основном ваша заслуга».

Руководитель облсовпрофа выразил искреннюю благодарность педагогам и пожелал им сил, новых успехов и достижений, благополучия и здоровья.